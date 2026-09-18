Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagvormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'637 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'027,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1'020,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'294 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,23 Prozent.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 3.29 Mrd. EUR gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,51 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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