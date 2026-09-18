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18.09.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag gesucht

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 1'025,40 EUR.

Rheinmetall
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Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 1'025,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'533 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'034,20 EUR. Bei 1'020,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67'356 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 95,83 Prozent wieder erreichen. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 13,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,72 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 EUR, nach 2,90 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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