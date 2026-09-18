Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 1'025,40 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 1'025,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'533 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'034,20 EUR. Bei 1'020,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67'356 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 95,83 Prozent wieder erreichen. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 13,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,72 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 EUR, nach 2,90 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren
Rheinmetall-Aktie höher: Millionenauftrag für Artilleriemunition eingegangen
Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)