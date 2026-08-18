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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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18.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Plus

Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 1'216,40 EUR zu.

Rheinmetall
1145.18 CHF -0.37%
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Um 09:28 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 1'216,40 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'244 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'228,40 EUR. Mit einem Wert von 1'217,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 12'470 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2'008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,99 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,93 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 37,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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