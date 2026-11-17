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17.11.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 753,00 EUR abwärts.
Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 753,00 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'367 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 750,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 765,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27'277 Rheinmetall-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 161,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 13.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 742,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,81 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. In Sachen EPS wurden 6,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.15 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.
Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33,78 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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