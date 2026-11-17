Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 748,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'401 Punkten steht. Bei 738,70 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 765,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114'638 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 61,92 Prozent niedriger. Am 17.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 738,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 1,34 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,81 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.15 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.78 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 33,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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