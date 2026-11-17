|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag tiefer
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 748,70 EUR abwärts.
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 748,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'401 Punkten steht. Bei 738,70 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 765,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114'638 Rheinmetall-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 61,92 Prozent niedriger. Am 17.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 738,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 1,34 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,81 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.15 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.78 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 33,78 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
Rheinmetall-Aktie fester: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
16:29
|Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall (finanzen.ch)
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX tiefer -- Wall Street gibt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An der Wall Street geht es am Dienstag nach unten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.