Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 1'018,00 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1'018,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'760 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'037,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'023,00 EUR. Bisher wurden heute 54'928 Rheinmetall-Aktien gehandelt.
Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2'008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 97,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Abschläge von 11,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,72 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.
Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,51 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren
Rheinmetall-Aktie höher: Millionenauftrag für Artilleriemunition eingegangen
Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
16:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)