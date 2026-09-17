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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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17.09.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 1'018,00 EUR.

Rheinmetall
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Um 16:28 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1'018,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'760 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'037,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'023,00 EUR. Bisher wurden heute 54'928 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2'008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 97,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Abschläge von 11,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,72 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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