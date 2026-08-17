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17.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag stärker

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag stärker

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 1'207,40 EUR.

Rheinmetall
1142.19 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'447 Punkten tendiert. Bei 1'228,40 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1'210,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'921 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 66,31 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 25,44 Prozent sinken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,93 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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