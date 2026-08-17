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17.08.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 1'226,60 EUR.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 1'226,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'410 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'234,00 EUR zu. Bei 1'210,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128'890 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 900,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,61 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,93 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 37,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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