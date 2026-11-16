Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 781,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'734 Punkten liegt. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 781,80 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 765,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14'313 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2026 auf bis zu 1'966,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 151,66 Prozent. Am 13.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 742,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,81 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,34 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.15 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 33,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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