|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 781,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'734 Punkten liegt. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 781,80 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 765,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14'313 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2026 auf bis zu 1'966,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 151,66 Prozent. Am 13.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 742,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,81 EUR je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,34 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.15 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 33,78 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.