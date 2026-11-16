Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 780,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'660 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 797,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 765,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 151'337 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'966,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 151,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2026 auf bis zu 742,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 4,91 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,81 EUR. Rheinmetall veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3.15 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 33,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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