Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittag positiv

Um 12:28 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 794,30 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'710 Punkten tendiert. Bei 795,20 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 765,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100'649 Rheinmetall-Aktien.

Bei 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 147,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 742,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 6,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Rheinmetall veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Rheinmetall die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 33,78 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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