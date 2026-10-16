Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1'051,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'520 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'055,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'038,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14'669 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1'966,00 EUR markierte der Titel am 19.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 86,95 Prozent wieder erreichen. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,71 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Mrd. EUR – ein Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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