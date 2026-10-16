Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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16.10.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 1'086,60 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 1'086,60 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'666 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'096,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'038,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 192'710 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'966,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,71 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,35 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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