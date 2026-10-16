Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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16.10.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Freitagmittag deutlich an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 1'078,60 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 5,1 Prozent auf 1'078,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'606 Punkten tendiert. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'080,00 EUR aus. Bei 1'038,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 102'936 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 45,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,54 Prozent.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,71 EUR ausgeschüttet werden. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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