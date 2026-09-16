Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 1'033,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'486 Punkten liegt. Bei 1'045,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'040,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9'736 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2'008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,31 Prozent hinzugewinnen. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 14,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,72 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,51 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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