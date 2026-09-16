Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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16.09.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 1'017,20 EUR ab.
Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 1'017,20 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'486 Punkten realisiert. Bei 1'012,60 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1'040,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 73'430 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Mit einem Zuwachs von 97,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,50 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,72 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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