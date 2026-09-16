Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Mittag zu

Um 12:28 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 1'030,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'441 Punkten liegt. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'045,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'040,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39'336 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 48,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 900,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 14,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,72 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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