Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag höher

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 988,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'196 Punkten liegt. Bei 990,60 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 981,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'710 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2026 markierte das Papier bei 1'966,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 98,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,71 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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