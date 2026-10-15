Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 1'020,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'256 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'024,20 EUR. Bei 981,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 163'587 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 48,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 11,81 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,71 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,33 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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