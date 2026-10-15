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15.10.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag an Boden

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 1'008,00 EUR.

Rheinmetall
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Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,5 Prozent auf 1'008,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'017,40 EUR zu. Bei 981,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114'880 Stück gehandelt.

Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'966,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 48,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 11,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,71 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,35 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 37,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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