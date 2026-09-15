Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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15.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 989,00 EUR ab.
Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 989,00 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'324 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 987,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 995,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'090 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 2'008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,03 Prozent. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,98 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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