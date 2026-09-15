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15.09.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagnachmittag

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 1'018,60 EUR.

Rheinmetall
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Das Papier von Rheinmetall konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 1'018,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'445 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'029,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 995,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 84'076 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2'008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 900,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,62 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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