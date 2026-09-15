Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 3,2 Prozent auf 1'028,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'385 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'029,80 EUR. Bei 995,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 51'676 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,45 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,72 EUR. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 37,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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