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14.10.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Mittag

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 981,20 EUR nach oben.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 981,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'409 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 986,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 962,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 55'168 Stück.

Bei 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 100,37 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 8,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,71 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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