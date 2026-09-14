Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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14.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 1'010,40 EUR zu.
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 1'010,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'542 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'012,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 994,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'998 Stück gehandelt.
Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2'008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 98,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,72 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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