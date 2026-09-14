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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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14.09.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Nachmittag vor

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 996,40 EUR zu.

Rheinmetall
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Um 16:28 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 996,40 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'442 Punkten liegt. Bei 1'012,60 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 994,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 81'416 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2'008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 101,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,65 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 EUR, nach 2,90 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 11.11.2027 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,51 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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