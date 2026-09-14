Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.09.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Kursplus
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 1'008,00 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 1'008,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'439 Punkten liegt. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1'012,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 994,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46'230 Rheinmetall-Aktien.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 2'008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,21 Prozent. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 11,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 37,51 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr angefallen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.