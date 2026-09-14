Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Kursplus

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 1'008,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'439 Punkten liegt. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1'012,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 994,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46'230 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 2'008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,21 Prozent. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 11,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 37,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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