Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag in Grün

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 1'194,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'501 Punkten notiert. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'230,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1'180,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140'310 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2'008,00 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 24,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,93 EUR aus. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 37,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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