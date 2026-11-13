Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 759,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'727 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 742,50 EUR ab. Bei 753,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 53'639 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'966,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 158,89 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 742,50 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 2,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,87 EUR belaufen. Rheinmetall liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,36 EUR, nach 3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 3.15 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.78 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 34,70 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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