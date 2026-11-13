Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit Verlusten

Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 756,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'808 Punkten liegt. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 742,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 753,10 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132'951 Stück gehandelt.

Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'966,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 159,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 742,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 1,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 11,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,87 EUR je Rheinmetall-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 05.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.78 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.15 Mrd. EUR ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 34,70 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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