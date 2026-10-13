Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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13.10.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 958,40 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 958,40 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'296 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 954,50 EUR. Bei 957,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 59'061 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 105,13 Prozent Luft nach oben. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 6,07 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,71 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,33 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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