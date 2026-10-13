Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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13.10.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall behauptet sich am Dienstagmittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Mit einem Wert von 961,90 EUR bewegte sich die Rheinmetall-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 961,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'406 Punkten tendiert. Bei 965,40 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 955,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 957,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 30'853 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 104,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,41 Prozent.
Nach 11,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,71 EUR je Rheinmetall-Aktie. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,33 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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