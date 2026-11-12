Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 768,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'704 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 763,10 EUR. Bei 802,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 214'919 Stück.

Bei 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 155,99 Prozent. Am 12.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 763,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,64 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,94 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 05.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 3.15 Mrd. EUR gegenüber 2.78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 34,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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