Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagmittag ins Plus

Das Papier von Rheinmetall legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 796,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'881 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 809,90 EUR aus. Bei 802,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 85'690 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 146,95 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 785,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.15 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.78 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 34,70 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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