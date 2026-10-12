Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 960,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'294 Punkten tendiert. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 965,10 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 937,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 85'936 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2026 auf bis zu 1'966,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 104,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 900,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,71 EUR. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 37,33 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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