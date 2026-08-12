Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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12.08.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittwochvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 1'157,00 EUR.
Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 1'157,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'457 Punkten tendiert. Bei 1'157,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1'143,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7'810 Rheinmetall-Aktien.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR. 73,55 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Mit Abgaben von 22,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,89 EUR belaufen. Rheinmetall gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,19 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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