Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus

Das Papier von Rheinmetall konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 1'167,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'505 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1'173,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'143,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 59'589 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 900,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 29,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,89 EUR belaufen. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3.29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 37,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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