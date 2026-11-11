Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 846,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'627 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 845,30 EUR. Bei 860,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20'017 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'966,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 132,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei 792,60 EUR fiel das Papier am 09.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,99 EUR aus. Am 05.11.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.15 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.78 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren. Am 16.03.2028 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 34,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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