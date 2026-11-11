Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’122 0.5%  SPI 21’264 0.3%  Dow 52’408 -0.2%  DAX 26’689 0.1%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 6’380 -0.2%  Gold 3’855 -3.3%  Bitcoin 59’592 -3.1%  Dollar 0.8348 0.2%  Öl 94.0 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
ALSO-Aktie etwas fester: Konzern gründet Gemeinschaftsunternehmen für den Ausbau in den USA
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
Sixt-Aktie zieht an: Autovermieter hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal an
Aktie springt an: Montana Aerospace wächst nach neun Monaten bei Umsatz und Gewinn
Suche...
Plus500 Depot

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 806,30 EUR ab.

Rheinmetall
709.88 CHF -4.04%
Kaufen Verkaufen

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 806,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'589 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 804,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 860,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 190'247 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2026 auf bis zu 1'966,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 58,99 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 792,60 EUR. Dieser Wert wurde am 09.11.2026 erreicht. Mit Abgaben von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,99 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3.15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,27 Prozent gesteigert.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 34,85 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt

Rheinmetall-Aktie deutlich schwächer: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG gibt Rheinmetall-Aktie Buy


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:48 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
14:13 Europäische Grossbanken im Wandel
11:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.42 SRPBPU
Short 16’101.91 13.81 SBSIBU
Short 16’741.33 8.68 SHBXBU
SMI-Kurs: 15’121.76 12.11.2026 16:07:26
Long 14’513.63 19.06 SYAOBU
Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rheinmetall am 11.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.