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11.11.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Ausverkauf
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 806,30 EUR ab.
Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 806,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'589 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 804,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 860,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 190'247 Rheinmetall-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2026 auf bis zu 1'966,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 58,99 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 792,60 EUR. Dieser Wert wurde am 09.11.2026 erreicht. Mit Abgaben von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,99 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3.15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,27 Prozent gesteigert.
Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 34,85 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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Rheinmetall am 11.11.2026
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