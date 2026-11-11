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11.11.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 825,90 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 825,90 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'512 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 825,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 860,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 86'467 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 138,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.11.2026 bei 792,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 4,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,99 EUR ausgeschüttet werden. Rheinmetall gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,36 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.15 Mrd. EUR – ein Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.78 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 34,85 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Rheinmetall am 11.11.2026
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