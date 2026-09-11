Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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11.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Einbussen
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 1'015,00 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 1'015,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'448 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1'012,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'017,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6'457 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2'008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,83 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,72 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 37,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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