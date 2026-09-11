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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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11.09.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Nachmittag Verluste

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 995,50 EUR.

Rheinmetall
935.52 CHF -2.28%
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Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 995,50 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'529 Punkten notiert. Bei 983,90 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'017,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94'144 Rheinmetall-Aktien.

Bei 2'008,00 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 50,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 9,57 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 11.11.2027 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 37,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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