Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittag positiv

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1'028,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'544 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'028,80 EUR. Bei 1'017,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26'261 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 2'008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 95,25 Prozent zulegen. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,72 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.29 Mrd. EUR gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 37,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr angefallen