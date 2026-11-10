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10.11.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 875,50 EUR zu.
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 875,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'587 Punkten tendiert. Bei 876,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 855,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31'855 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'966,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 55,47 Prozent niedriger. Am 09.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 792,60 EUR. Abschläge von 9,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,18 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 3.15 Mrd. EUR gegenüber 2.78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 35,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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