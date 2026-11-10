|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Dienstagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 865,50 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 865,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'471 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 884,50 EUR. Bei 855,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 168'917 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 127,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 792,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,42 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,18 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.15 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.78 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 35,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Rheinmetall-Aktie deutlich schwächer: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rheinmetall am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.