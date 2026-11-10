Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 865,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'471 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 884,50 EUR. Bei 855,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 168'917 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 127,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 792,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,42 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,18 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 05.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.15 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.78 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 35,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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