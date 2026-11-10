Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag an

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 872,30 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'611 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 884,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 855,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120'759 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'966,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 125,38 Prozent Luft nach oben. Am 09.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 792,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 9,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,18 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.15 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.78 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 35,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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