Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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10.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1'008,80 EUR.
Um 09:28 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1'008,80 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'585 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 992,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 996,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43'838 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2'008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 99,05 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 10,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,89 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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