Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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10.09.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 1'015,20 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1'015,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'417 Punkten notiert. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'022,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 996,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 118'800 Aktien.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 49,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 12,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,89 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.
Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 37,44 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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