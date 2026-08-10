Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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10.08.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 1'144,20 EUR abwärts.
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 1'144,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'341 Punkten steht. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'120,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'154,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84'099 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 27,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,99 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Das EPS belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.08.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,61 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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