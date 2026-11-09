Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagnachmittag

Das Papier von Rheinmetall konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 834,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'231 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 840,80 EUR. Mit einem Wert von 805,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208'798 Stück gehandelt.

Bei 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 135,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.11.2026 (792,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 5,03 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,23 EUR. Rheinmetall veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 6,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.15 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.78 Mrd. EUR umsetzen können.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 35,40 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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